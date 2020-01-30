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Хоккеисты прибывшей в Пензу китайской команды ежедневно проходят медосмотр

18:33 | 30.01.2020 | Спорт

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Пенза, 30 января 2020. PenzaNews. Хоккеисты китайской команды «Ценг Тоу», полное плановое медицинское обследование которых было проведено перед вылетом из КНР, ежедневно проходят врачебный осмотр с момента своего прилета в Россию, в том числе в период пребывания в Пензе, где спортсменам предстоит сыграть несколько матчей. Об этом сообщил врач клуба Антон Шабалин в ходе пресс-конференции в спортивно-зрелищном комплексе «Дизель-Арена», посвященной мерам по недопущению распространения коронавируса.

Хоккеисты прибывшей в Пензу китайской команды ежедневно проходят медосмотр

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Инкубационный период длится 14 дней. Мы с 21 [января в России]», — уточнил он, добавив, что за прошедшее время «никаких отклонений нет».

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Антон Шабалин отметил, что руководство «Ценг Тоу» приняло решение о возвращении в КНР всех китайских хоккеистов, выступающих за команду, в итоге в настоящее время в Пензе клуб представляют только трое граждан этой страны — генеральный менеджер, администратор и переводчик, а все спортсмены — россияне.

Комментируя информацию о том, что ранее в составе «Ценг Тоу» был выявлен один игрок с признаками вирусной инфекции, врач подчеркнул, что хоккеист чувствует себя хорошо.

«У него была небольшая температура. Все анализы у него взяли. На данный момент по коронавирусу анализы отрицательные. [...] Сегодня он прислал снимки, как он отдыхает на Бали. Он находится сейчас на отдыхе, и все у него замечательно со здоровьем. Передает большой привет», — сказал Антон Шабалин.

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