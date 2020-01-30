Хоккеисты прибывшей в Пензу китайской команды ежедневно проходят медосмотр Спорт

Пенза, 30 января 2020. PenzaNews. Хоккеисты китайской команды «Ценг Тоу», полное плановое медицинское обследование которых было проведено перед вылетом из КНР, ежедневно проходят врачебный осмотр с момента своего прилета в Россию, в том числе в период пребывания в Пензе, где спортсменам предстоит сыграть несколько матчей. Об этом сообщил врач клуба Антон Шабалин в ходе пресс-конференции в спортивно-зрелищном комплексе «Дизель-Арена», посвященной мерам по недопущению распространения коронавируса.

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«Инкубационный период длится 14 дней. Мы с 21 [января в России]», — уточнил он, добавив, что за прошедшее время «никаких отклонений нет».

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Антон Шабалин отметил, что руководство «Ценг Тоу» приняло решение о возвращении в КНР всех китайских хоккеистов, выступающих за команду, в итоге в настоящее время в Пензе клуб представляют только трое граждан этой страны — генеральный менеджер, администратор и переводчик, а все спортсмены — россияне.

Комментируя информацию о том, что ранее в составе «Ценг Тоу» был выявлен один игрок с признаками вирусной инфекции, врач подчеркнул, что хоккеист чувствует себя хорошо.

«У него была небольшая температура. Все анализы у него взяли. На данный момент по коронавирусу анализы отрицательные. [...] Сегодня он прислал снимки, как он отдыхает на Бали. Он находится сейчас на отдыхе, и все у него замечательно со здоровьем. Передает большой привет», — сказал Антон Шабалин.