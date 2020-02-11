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В пензенских «Красных холмах» расскажут о профилактике рака

12:41 | 11.02.2020 | Медицина

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Пенза, 11 февраля 2020. PenzaNews. Мероприятие, направленное на повышение осведомленности граждан о способах профилактики и диагностики рака. Будет организовано в торговом центре «Красные холмы» в Пензе в предстоящий четверг, 13 февраля, в рамках месячника по борьбе с онкологическими заболеваниями.

В пензенских «Красных холмах» расскажут о профилактике рака. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе министерства здравоохранения региона, с 13.00 до 16.00 в здании будут работать работать врачи, которые проконсультируют посетителей.

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«Каждый желающий сможет проверить кожные новообразования у врача-дерматолога, задать вопросы врачу-онкологу и определить факторы риска у специалистов по медицинской профилактике», — пояснили в ведомстве.

В Минздраве уточнили, что за 11 месяцев 2019 года в Пензенской области от онкологии умерли 2 тыс. 446 человек, в том числе 496 — трудоспособного возраста.

«Наиболее распространенными являются рак легких, молочной железы, толстой и прямой кишки, предстательной железы и кожи», — сказали в пресс-службе.

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