Разработана новая система имплантации аортального клапана Медицина

Пенза, 21 февраля 2020. PenzaNews. Специалисты АО «НПП «МедИнж», входящего в состав инженерно-производственного кластера «Биомед», Национального медицинского исследовательского центра кардиологии и действующего в Пензе федерального центра сердечно-сосудистой хирургии разработали новую систему имплантации аортального клапана.

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«Главное преимущество операций с использованием этой системы в том, что они в 4–5 раз быстрее традиционного хирургического вмешательства, тем самым позволяют сохранить жизнь больных, которым противопоказана длительная операция на открытом сердце», — пояснил управляющий ЗАО «Научно-производственное предприятие «МедИнж» Сергей Евдокимов.

Особенностью является то, что такие операции выполняются без разрезов — через небольшие проколы на коже — под рентгеновским контролем в специально оборудованной операционной.

По информации разработчиков, система позволяет ввести через бедро клапан, размер которого в сложенном виде меньше мизинца. При этом вмешательство происходит внутри работающего сердца, что важно для пожилых пациентов.

Применение высоких технологий предполагает быструю реабилитацию.

Как сообщили ИА «PenzaNews» в ООО «Центр кластерного развития», в период разработки системы проведено несколько операций на свиньях в центре доклинических исследований кластера «Биомед». В ходе них испытаны разные модификации клапанов.

Новое медицинское изделие представлено профессиональному сообществу на международной конференции «Гибридные технологии в лечении сердечно-сосудистых заболеваний», состоявшейся в Москве в начале февраля.

После прохождения процедуры регистрации систему пензенского производства смогут использовать отечественные и зарубежные кардиохирурги.