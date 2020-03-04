Белозерцев проинформировал Мурашко о ходе реализации нацпроекта «Здравоохранение» в регионе Медицина

Москва, 4 марта 2020. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев проинформировал главу Минздрава России Михаила Мурашко о ходе реализации национального проекта «Здравоохранение» на территории региона в ходе рабочей встречи, состоявшейся в Москве в минувший вторник, 3 марта.

Фото: Pnzreg.ru

Также был затронут ряд проблемных вопросов, в числе которых — модернизация первичного звена здравоохранения, ремонт и переоснащение учреждений в населенных пунктах с численностью населения более 50 тыс. человек.

«Эти больницы, как правило, представляют собой межрайонные учреждения, организации второго уровня медицинской помощи и несут основную нагрузку по оказанию первичной специализированной медико-санитарной помощи и специализированной медицинской помощи [...] жителям муниципальных районов, замыкая на себе оказание помощи в экстренных ситуациях», — отметил Иван Белозерцев.

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Он добавил, что за счет концентрации кадровых, технологических и материально-технических ресурсов данные учреждения вносят основной вклад в сохранение здоровья и жизни граждан.

В связи с этим губернатор предложил рассмотреть возможность включения таких объектов в программу модернизации.

Кроме того, стороны обсудили перспективы реконструкции отделения скорой медицинской помощи областной больницы имени Н.Н Бурденко и строительства новой детской поликлиники в Пензе.

Как сообщает пресс-служба облправительства, министр поддержал инициативы региона, а также положительно оценил предложение по изменению порядка подготовки врачей-кибернетиков.