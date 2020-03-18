Госпитализированная в Пензе женщина с коронавирусом не выезжала за рубеж — Перекусихин Медицина

Пенза, 18 марта 2020. PenzaNews. Руководитель управления Роспотребнадзора по Пензенской области Михаил Перекусихин, ранее сообщивший о том, что госпитализированная в Пензе с подозрением на коронавирус женщина не выезжала за рубеж, повторно акцентировал на этом внимание после подтверждения диагноза пациентки.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«За границей она не была. Естественно, это случай не привозной», — сказал он, комментируя сложившуюся ситуацию в минувший вторник, 17 марта, когда в правительстве Пензенской области состоялось заседание регионального оперативного штаба по нераспространению и профилактике коронавирусной инфекции (видеозапись с мероприятия ИА «PenzaNews» предоставил областной департамент информационной политики и СМИ).

Михаил Перекусихин добавил, что «источник инфекции явно побывал за границей».

По его словам, эпидрасследование продолжается, в настоящее время отрабатывается круг лиц, с которыми контактировала заболевшая.

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Озвученная Михаилом Перекусихиным информация противоречит сведениям, представленным на сайте Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, где ежедневно публикуются данные о подтвержденных случаях коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019).

Согласно размещенному 17 марта сообщению, за последние сутки в России зарегистрирован 21 случай коронавирусной инфекции у граждан РФ, в том числе один в Пензенской области.

«По данным эпидемиологического расследования установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели», — отмечается в тексте.

Всего, по последним сведениям, в России зарегистрировано 114 случаев COVID-19: 111 у граждан РФ, два у представителей КНР и один у итальянца. Пятеро человек на данный момент выписаны.