Власти не подтвердили, но и не опровергли информацию о госпитализации жены депутата Лисина Общество

Пенза, 16 марта 2020. PenzaNews. Участники специально созванной в правительстве Пензенской области пресс-конференции на тему коронавируса не подтвердили, но и не опровергли муссируемую в интернете информацию о том, что с подозрением на инфекцию COVID-19 (Coronavirus Disease 2019) госпитализирована якобы вернувшаяся из Италии супруга депутата Законодательного собрания Михаила Лисина, который 12 марта принимал участие во внеочередной сессии регионального парламента и контактировал с десятками людей.

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Сначала в ответ на просьбу прояснить ситуацию руководитель управления Роспотребнадзора по Пензенской области Михаил Перекусихин заявил, что «ни депутат, ни его супруга границы Российской Федерации в текущем году не пересекали».

При этом фамилию народного избранника он не назвал, а когда она все же была озвучена, Михаил Перекусихин дал понять, что не будет разглашать информацию о пациентке и ее семье.

«Персональные данные, извините, я вам сейчас подсказать не могу», — подчеркнул он.

Вместе с тем глава управления Роспотребнадзора отметил, что для участников состоявшейся на прошлой неделе сессии Заксобрания никакой опасности нет.

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«Если вас интересует здоровье депутата Лисина, я вас уверяю, он совершенно здоров», — уточнил Михаил Перекусихин.

По его словам, наличие коронавирусной инфекции у госпитализированной в Пензе пациентки пока не подтверждено, а здоровье ее близких беспокойства не вызывает.

«С этой стороны пока вопросов нет. Я вас уверяю, я этот вопрос ставил на контроль. Заболевшая не выезжала за пределы вообще Российской Федерации. Сейчас отрабатывается эта версия, что был определенный контакт с теми, кто находился за рубежом. Проводится расследование. [...] Лабораторное исследование ближнему [кругу] давно проведено, и получен результат отрицательный», — сказал он.

Другие официальные лица, принимавшие участие в пресс-конференции, по этой теме никак не высказались. Когда речь зашла о семье депутата Михаила Лисина, министр образования Пензенской области Александр Воронков лишь оборонил фразу «без комментариев».