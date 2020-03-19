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АКТУАЛЬНО В Пензенской области подтвержден один случай коронавируса, под наблюдением находятся 365 человек

Озвучены последние данные о коронавирусе в Пензенской области

12:23 | 19.03.2020 | Медицина

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Пенза, 19 марта 2020. PenzaNews. Новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019) в Пензенской области не выявлено, данный диагноз по-прежнему подтвержден у одного человека. Об этом сообщила пресс-секретарь губернатора и правительства региона Дина Черемушкина, комментируя ситуацию по состоянию на утро четверга, 19 марта.

Озвучены последние данные о коронавирусе в Пензенской области

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Под наблюдением 365 человек всего, включая прибывших из стран риска и контактных», — уточнила она.

Дина Черемушкина добавила, что за весь период наблюдений врачи проверили на коронавирус 541 человека, было проведено 755 исследований.

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По ее словам, в медицинских учреждениях введены ограничительные мероприятия, действует особый режим при выезде бригад скорой помощи к пациентам с симптомами респираторной вирусной инфекции, изменен порядок работы с больными с подозрением на пневмонию.

«Аналогичные меры принимаются по всей стране», — отметила пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области.

По данным Роспотребнадзора, за последние сутки в России зарегистрировано 33 случая коронавирусной инфекции у граждан РФ, 31 — в Москве, по одному — в Томской и Новосибирской областях. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 достигло в стране 147.

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