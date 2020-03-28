Число случаев заражения коронавирусом в Пензе выросло до пяти Медицина

Пенза, 28 марта 2020. PenzaNews. Число зараженных новой коронавирусной инфекцией COVID-19 (Coronavirus Disease 2019) выросло в Пензе до пяти человек. Об этом сообщила пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черемушкина в субботу, 28 марта.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Три случая, бывшие под подозрением, подтверждены. Таким образом, в настоящее время в Пензе пятеро заболевших на лечении», — пояснила она.

Дина Черемушкина уточнила, что заразившиеся — женщины в возрасте 53, 77, 59, 70 и 77 лет.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», постановлением губернатора Пензенской области с 16 марта введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019).

В регионе запрещено проведение досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, выставочных, просветительских, рекламных и иных подобных мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и в иных местах.

С 28 марта до 5 апреля приостановлена деятельность организаций общепита, розничных рынков, ярмарок и торговых центров по продаже непродовольственной группы товаров.

Приостановлена плановая госпитализация граждан в стационары.