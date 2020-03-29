В Пензе у двоих мужчин и женщины тесты на коронавирус дали положительный результат Медицина

Пенза, 29 марта 2020. PenzaNews. Тесты на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 (Coronavirus Disease 2019) в Пензе дали положительный результат еще у троих человек — двоих мужчин в возрасте 22 и 82 лет, а также 62-летней женщины. Об этом сообщила пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черемушкина в субботу, 28 марта.

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«Все граждане из контактной группы второй заболевшей», — уточнила она, добавив, что пациенты получают необходимую медицинскую помощь.

Дина Черемушкина пояснила, что для подтверждения диагноза анализы направлены в референс-центр.

Она напомнила, что на данный момент в Пензе зарегистрировано пять случаев коронавирусной инфекции.