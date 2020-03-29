EN
13:59:56 Воскресенье, 29 марта
Дольщики НКО в Пензе Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!
ВАЖНО В Пензенской области подтверждено 7 случаев коронавируса, в том числе 5 — за последние сутки

В Пензе у двоих мужчин и женщины тесты на коронавирус дали положительный результат

10:30 | 29.03.2020 | Медицина

Печать

Пенза, 29 марта 2020. PenzaNews. Тесты на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 (Coronavirus Disease 2019) в Пензе дали положительный результат еще у троих человек — двоих мужчин в возрасте 22 и 82 лет, а также 62-летней женщины. Об этом сообщила пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черемушкина в субботу, 28 марта.

В Пензе у двоих мужчин и женщины тесты на коронавирус дали положительный результат. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Все граждане из контактной группы второй заболевшей», — уточнила она, добавив, что пациенты получают необходимую медицинскую помощь.

Дина Черемушкина пояснила, что для подтверждения диагноза анализы направлены в референс-центр.

Она напомнила, что на данный момент в Пензе зарегистрировано пять случаев коронавирусной инфекции.

Новости партнеров
Читайте также
В Пензе задержан вор, уснувший на месте преступления Под Пензой при пожаре в дачном массиве пострадал мужчина
Стало известно, как связаться с приставами в условиях отмены личного приема граждан В Пензе выяснят, как управляющие компании выполняют требование об уборке подъездов
Изменен критерий нуждаемости семьи для назначения пособия при рождении третьего ребенка Дети не смогут нести вахту памяти у монумента воинской и трудовой славы пензенцев
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама