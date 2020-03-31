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В пензенском Минздраве призвали жителей при симптомах ОРВИ вызывать врача на дом

11:42 | 31.03.2020 | Медицина

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Пенза, 31 марта 2020. PenzaNews. Представители министерства здравоохранения Пензенской области призвали жителей при появлении симптомов острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ) — затрудненном дыхании, кашле, насморке, першении в горле и повышении температуры тела — отказаться от посещения поликлиники и вызывать врача на дом.

В пензенском Минздраве призвали жителей при симптомах ОРВИ вызывать врача на дом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Врач, оценив состояние пациента, назначит лечение и дальнейшее оказание медицинской помощи либо в домашних условиях, либо в условиях стационара», — говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального Минздрава.

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В нем поясняется, что в случае лечения на дому листок временной нетрудоспособности оформляется пациенту без посещения медицинской организации.

«Министерство здравоохранения Пензенской области убедительно просит население оставаться дома и минимизировать выход на улицу», — подчеркивается в тексте.

В сообщении отмечается, что одинокие пенсионеры, находящиеся на больничном женщины с детьми и другие незащищенные категории граждан могут обратиться в службу срочной социальной помощи или оставить заявку по телефону так называемого «Социального навигатора»: 8-800-511-0-117, чтобы им было оказано содействие в покупке и доставке продуктов и лекарств.

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