В пензенском Минздраве призвали жителей при симптомах ОРВИ вызывать врача на дом Медицина

Пенза, 31 марта 2020. PenzaNews. Представители министерства здравоохранения Пензенской области призвали жителей при появлении симптомов острой респираторной вирусной инфекции (ОРВИ) — затрудненном дыхании, кашле, насморке, першении в горле и повышении температуры тела — отказаться от посещения поликлиники и вызывать врача на дом.

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«Врач, оценив состояние пациента, назначит лечение и дальнейшее оказание медицинской помощи либо в домашних условиях, либо в условиях стационара», — говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального Минздрава.

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В нем поясняется, что в случае лечения на дому листок временной нетрудоспособности оформляется пациенту без посещения медицинской организации.

«Министерство здравоохранения Пензенской области убедительно просит население оставаться дома и минимизировать выход на улицу», — подчеркивается в тексте.

В сообщении отмечается, что одинокие пенсионеры, находящиеся на больничном женщины с детьми и другие незащищенные категории граждан могут обратиться в службу срочной социальной помощи или оставить заявку по телефону так называемого «Социального навигатора»: 8-800-511-0-117, чтобы им было оказано содействие в покупке и доставке продуктов и лекарств.