Губернатор поручил ограничить посещение поликлиники пензенской областной больницы Медицина

Пенза, 3 апреля 2020. PenzaNews. Губернатор Иван Белозерцев поручил максимально ограничить посещение поликлиники пензенской областной больницы имени Н.Н. Бурденко в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019).

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«Ситуация с коронавирусом непростая, нужно сдержать распространение инфекции по Пензенской области. Людям нужно объяснять, что необходимо находиться в самоизоляции. Понятно, вынужденная мера и большой стресс, но на данный момент нужно ограничить прием пациентов и переходить на удаленные консультации, если не требуется экстренная помощь», — сказал он в ходе визита в учреждение в пятницу, 3 апреля.

Иван Белозерцев положительно оценил запуск горячих линий для жителей Пензенской области, страдающих сахарным диабетом и болезнями сердечно-сосудистой системы.

Он выразил мнение, что такой формат работы будет востребован и после окончания действия режима повышенной готовности, введенного на территории региона, сообщает пресс-служба облправительства.