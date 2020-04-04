В Пензенской области за последние сутки не зарегистрировано новых случаев коронавируса Медицина

Пенза, 4 апреля 2020. PenzaNews. Новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019) в Пензенской области за последние сутки не зарегистрировано. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального правительства.

Фото: Стопкоронавирус.рф

«Находятся под наблюдением 4 тыс. 502 человека», — уточняется в тексте.

В нем добавляется, что в вирусологической лаборатории ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии в Пензенской области» на коронавирус проверены 5 тыс. 165 человек, проведено 4 тыс. 781 исследование.

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«В лабораториях лечебной сети обследованы 544 человека, [проведено] 586 исследований», — поясняется в сообщении.

Согласно данным, размещенным на сайте Стопкоронавирус.рф, по состоянию на 4 апреля, число зарегистрированных в России случаев COVID-19 достигло 4 тыс. 731. За весь период выздоровели 333 пациента. 43 человека скончались.

В Пензенской области зарегистрировано 27 случаев коронавируса. Один пациент умер. Первая заразившаяся COVID-19 жительница Пензы выписана из больницы в субботу, 4 апреля. Данные о выздоровевшей пациентке на официальном интернет-ресурсе, созданном для информирования населения по вопросам коронавируса, пока не отображаются.