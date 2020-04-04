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Информация о закрытии поликлиники облбольницы не соответствует действительности — Минздрав

14:04 | 04.04.2020 | Медицина

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Пенза, 4 апреля 2020. PenzaNews. Появившаяся в соцсетях информация о том, что поликлиника пензенской областной клинической больницы имени Н.Н. Бурденко якобы будет закрыта с понедельника, 6 апреля, не соответствует действительности. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального Минздрава.

Информация о закрытии поликлиники облбольницы не соответствует действительности — Минздрав. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Работа врачей специалистов по таким профилям, как хирургия, ревматология, пульмонология, гастроэнтерология, аллергология, неврология, кардиология, эндокринология, травматология, колопроктология, гинекология, офтальмология, сердечно-сосудистая хирургия, урология, будет продолжена в поликлинике по обслуживанию населения по неотложным состояниям», — поясняется в тексте.

В нем добавляется, что часть сотрудников будет направлена на усиление работы первичного звена городской поликлиники.

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«Вопрос относительно дальнейшей деятельности медицинских работников старше 65 лет возложен на руководителей медицинских организаций. Привлечение к работе таких сотрудников будет решаться по каждому сотруднику индивидуально, исходя из производственной необходимости», — отмечается в сообщении.

В нем уточняется, что в отпуск без содержания ушли отдельные сотрудники поликлиники из числа тех, кто «не может совмещать свои личные обстоятельства с рабочими».

«Их единицы, и в случае производственной необходимости будет решаться вопрос об их отзыве из отпуска», — подчеркивается в тексте.

В сообщении также напоминается, что на базе областной больницы продолжают действовать горячие линии для пациентов старше 45 лет с сахарным диабетом и болезнями системы кровообращения, благодаря чему такие граждане могут получить консультацию профильного врача по телефону.

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