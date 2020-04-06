Стал известен возраст новых пациентов с коронавирусом в Пензе Медицина

Пенза, 6 апреля 2020. PenzaNews. Пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черемушкина сообщила возраст пятерых новых пациентов, у которых за последние сутки подтверждена коронавирусная инфекция COVID-19 (Coronavirus Disease 2019).

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По ее словам, двое заразившихся — люди моложе 30 лет, им 25 и 27 лет.

Дина Черемушкина добавила, что также коронавирус выявлен у пациентов в возрасте 53 лет, 61 года и 63 лет.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по состоянию на 6 апреля, в Пензенской области зарегистрировано 32 случая заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19 (Coronavirus Disease 2019).

Одна женщина выздоровела. Один мужчина скончался.

За последние сутки диагноз подтвержден у пятерых человек. Зафиксированы случаи завоза коронавируса из Армении и Москвы.