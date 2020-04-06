В Пензе зафиксированы случаи завоза коронавируса из Армении и Москвы Медицина

Пенза, 6 апреля 2020. PenzaNews. Случаи завоза коронавируса из Армении и Москвы зафиксированы в Пензе. Об этом сообщила пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черемушкина.

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«Новых подтвержденных случаев — пять. Общее число зараженных за весь период — 32», — уточнила она, напомнив, что к настоящему времени одна пациентка выздоровела, один мужчина, у которого был диагностирован коронавирус, умер.

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Дина Черемушкина пояснила, что все заболевшие проходят лечение в пензенском областном клиническом центре специализированных видов медицинской помощи.

«На ИВЛ [искусственной вентиляции легких] по-прежнему двое. Состояние остальных — средней степени тяжести, стабильное, без ухудшений», — добавила она.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта в Пензенской области действует режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019).

С 31 марта по 30 апреля объявлен режим обязательной самоизоляции.