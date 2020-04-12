В Пензе пациентам с коронавирусом планируется переливать плазму крови выздоровевших людей Медицина

Пенза, 12 апреля 2020. PenzaNews. Процедуру переливания заразившимся новой коронавирусной инфекцией COVID-19 (Coronavirus Disease 2019) плазмы крови доноров, уже прошедших лечение и выздоровевших, планируется использовать в Пензе. Об этом сообщила пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черемушкина в воскресенье, 12 апреля.

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«Использование данной технологии обсудили в правительстве региона по поручению губернатора [Ивана Белозерцева]. Принято решение о начале формирования банка доноров, переболевших коронавирусом и не имеющих противопоказаний для сдачи крови», — пояснила она.

Дина Черемушкина напомнила, что апробирование нового метода, при котором используется плазма переболевших пациентов, имеющих антитела к новому коронавирусу, ведется в Москве.

Она отметила, что «результаты хорошие».

«Областная станция переливания крови обладает всем необходимым оборудованием и технологиями для подготовки плазмы с антителами», — подчеркнула пресс-секретарь губернатора и облправительства.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», в Пензенской области зарегистрировано 67 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19 (Coronavirus Disease 2019). Одна пациентка выздоровела. Один мужчина скончался.