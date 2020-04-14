В Пензенской области на коронавирус проверили более 12 тыс. человек Медицина

Пенза, 14 апреля 2020. PenzaNews. Количество граждан, обследованных на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 (Coronavirus Disease 2019), превысило в Пензенской области 12 тыс. человек. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального управления Роспотребнадзора во вторник, 14 апреля.

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«В вирусологической лаборатории ФБУЗ «ЦГЭ в Пензенской области» обследованы 9 тыс. 358 человек, [проведено] 9 тыс. 948 исследований; в лабораториях лечебной сети обследованы 2 тыс. 927 человек, [выполнено] 3 тыс. 340 исследований», — уточняется в тексте.

В нем отмечается, что по количеству проведенных тестов на 1 тыс. человек Пензенская область входит в десятку лидеров в стране.