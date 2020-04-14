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АКТУАЛЬНО В России зарегистрировано более 21 тыс. случаев заражения коронавирусом, в Пензенской области — 84

В Пензе выписаны трое пациентов, выздоровевших после коронавируса

16:14 | 14.04.2020 | Медицина

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Пенза, 14 апреля 2020. PenzaNews. Три пациента, у которых ранее была подтверждена новая коронавирусная инфекция COVID-19 (Coronavirus Disease 2019), выписаны из пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи во вторник, 14 апреля. Об этом ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального Минздрава.

В Пензе выписаны трое пациентов, выздоровевших после коронавируса. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Заболевание протекало в среднетяжелой форме. На фоне проводимой комплексной терапии наступило полное выздоровление», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что пациенты находились в медучреждении на протяжении трех недель.

«COVID-19 — новая опасная инфекция. Ее изучают ведущие специалисты страны уже несколько месяцев. Лечение коронавируса стало и для пензенских медиков важным опытом и своеобразным повышением квалификации», — отметили в министерстве.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по состоянию на 10.30 вторника, 14 апреля, в Пензенской области зарегистрировано 84 случая заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19 (Coronavirus Disease 2019).

Один пациент, у которого был выявлен коронавирус, скончался в конце марта. Первая заразившаяся COVID-19 жительница Пензы была выписана из больницы 4 апреля.

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