В Пензе пятеро пациентов с коронавирусом подключены к аппаратам ИВЛ Медицина

Пенза, 14 апреля 2020. PenzaNews. Пятеро пациентов, у которых подтверждена новая коронавирусная инфекция COVID-19 (Coronavirus Disease 2019), подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ). Об этом сообщила первый заместитель министра здравоохранения региона Оксана Чижова в ходе пресс-конференции, состоявшейся в облправительстве во вторник, 14 апреля.

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«На аппаратах ИВЛ у нас находятся пять больных», — сказала она.

Комментируя состояние 77-летней женщины, ставшей в регионе второй пациенткой, у которой был выявлен коронавирус, Оксана Чижова пояснила, что оно оценивается как стабильно тяжелое.

«Будем надеяться, что все благополучно разрешится», — добавила первый заместитель министра.

Она также обратила внимание на то, что примерно в 80% случаев заболевание протекает в легкой форме.