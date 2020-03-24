Госпитализированной с подозрением на коронавирус жительнице Пензы 77 лет Медицина

Пенза, 24 марта 2020. PenzaNews. Возраст жительницы Пензы, которая госпитализирована с подозрением на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 (Coronavirus Disease 2019), составляет 77 лет. Об этом сообщила пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черемушкина во вторник, 24 марта.

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«У 77-летней пензячки с подозрением на коронавирус нетяжелая форма пневмонии», — пояснила она.

Дина Черемушкина добавила, что пожилая женщина уже проходит лечение.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 17 марта 2020 года в Пензенской области был зарегистрирован первый случай COVID-19. Новая коронавирусная инфекция диагностирована у супруги депутата Законодательного собрания Пензенской области, председателя совета реготделения «Деловой России», гендиректора ООО «Электра» Михаила Лисина. От кого и при каких обстоятельствах она заразилась, специалисты не установили.

24 марта стало известно, что с подозрением на коронавирусную инфекцию в Пензе госпитализирована еще одна женщина. Предварительно выявлены 87 человек, которые контактировали с ней в последнее время.