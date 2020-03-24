EN
15:12:19 Вторник, 24 марта
Дольщики НКО в Пензе Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!

Госпитализированной с подозрением на коронавирус жительнице Пензы 77 лет

14:08 | 24.03.2020 | Медицина

Печать

Пенза, 24 марта 2020. PenzaNews. Возраст жительницы Пензы, которая госпитализирована с подозрением на новую коронавирусную инфекцию COVID-19 (Coronavirus Disease 2019), составляет 77 лет. Об этом сообщила пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черемушкина во вторник, 24 марта.

Госпитализированной с подозрением на коронавирус жительнице Пензы 77 лет. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«У 77-летней пензячки с подозрением на коронавирус нетяжелая форма пневмонии», — пояснила она.

Дина Черемушкина добавила, что пожилая женщина уже проходит лечение.

Читайте также

Пациентка с подозрением на коронавирус не контактировала с супругой депутата Лисина

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 17 марта 2020 года в Пензенской области был зарегистрирован первый случай COVID-19. Новая коронавирусная инфекция диагностирована у супруги депутата Законодательного собрания Пензенской области, председателя совета реготделения «Деловой России», гендиректора ООО «Электра» Михаила Лисина. От кого и при каких обстоятельствах она заразилась, специалисты не установили.

24 марта стало известно, что с подозрением на коронавирусную инфекцию в Пензе госпитализирована еще одна женщина. Предварительно выявлены 87 человек, которые контактировали с ней в последнее время.

Новости партнеров
Читайте также
На фоне распространения коронавируса в Пензе открыт волонтерский центр для помощи гражданам В Пензенской области из-за коронавируса под наблюдением врачей находятся более 650 человек
Около 60 прибывших из-за рубежа зареченцев взяты под наблюдение из-за коронавируса ДШИ «Гармония» в Пензе получит новые инструменты в рамках нацпроекта
Проверка организована по факту оформления кредита на жительницу Пензы без ее ведома В Пензе к 75-летию Победы подготовлена виртуальная выставка из фондов госархива
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама