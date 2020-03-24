В Пензе с подозрением на коронавирус госпитализирована еще одна женщина Медицина

Пенза, 24 марта 2020. PenzaNews. Еще одна женщина госпитализирована в Пензе с подозрением на коронавирус. Об этом сообщила пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черемушкина во вторник, 24 марта.

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«Круг контактных лиц — 87 человек», — уточнила она.

Дина Черемушкина добавила, что комментарии от регионального оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019) по текущей ситуации будут предоставлены СМИ в ближайшее время.

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Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», 17 марта 2020 года в Пензенской области был зарегистрирован первый случай новой коронавирусной инфекции COVID-19.

Установлено 244 человека, контактировавших с больной. Тесты на коронавирус у них отрицательные.

По словам руководителя регионального управления Роспотребнадзора Михаила Перекусихина, пациентка с COVID-19 не выезжала за рубеж. Специалисты не смогли выяснить, от кого и при каких обстоятельствах женщина заразилась новой коронавирусной инфекцией.

20 марта депутат Законодательного собрания Пензенской области, член фракции «Единая Россия» Михаил Лисин, который также является председателем совета реготделения общественной организации «Деловая Россия» и генеральным директором ООО «Электра», сообщил, что коронавирусная инфекция диагностирована у его супруги.