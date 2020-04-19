Три умерших в Пензенской области пациента с коронавирусом имели сопутствующие заболевания Медицина

Пенза, 19 апреля 2020. PenzaNews. Три умерших в Пензенской области пациента с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 (Coronavirus Disease 2019) имели сопутствующие заболевания. Об этом сообщила пресс-секретарь губернатора и правительства региона Дина Черемушкина.

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По ее словам, у одного из скончавшихся — гражданина Казахстана 1977 года рождения — были диагностированы сахарный диабет и ожирение.

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«Мужчина 1949 года рождения, сопутствующие заболевания — гипертония, нарушение сердечного ритма», — пояснила она.

Дина Черемушкина добавила, что также скончалась пациентка 1942 года рождения, у которой, помимо гипертонии и ишемической болезни сердца, было злокачественное новообразование.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», до этого в Пензенской области была подтверждена смерть двух пациентов с коронавирусом: 75-летнего мужчины и 50-летней женщины.

19 апреля стало известно о том, что скончались еще три человека.