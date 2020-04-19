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АКТУАЛЬНО В Пензенской области умерли еще три пациента с коронавирусом

Число умерших пациентов с коронавирусом достигло в Пензенской области пяти человек

11:29 | 19.04.2020 | Медицина

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Пенза, 19 апреля 2020. PenzaNews. Число умерших пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 (Coronavirus Disease 2019) выросло в Пензенской области с двух до пяти человек за последние сутки. Об этом свидетельствуют данные коммуникационного центра при правительстве России.

Число умерших пациентов с коронавирусом достигло в Пензенской области пяти человек

Фото: Стопкоронавирус.рф

По состоянию на 11.10 воскресенья, 19 апреля, в регионе зарегистрировано 140 случаев коронавируса, новых за последние сутки не подтверждено.

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Выздоровевшими числятся четыре человека. Сведения о пятом выписанном из больницы пациенте, о котором пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черемушкина сообщила вечером 17 апреля, в оперативных данных не учитываются второй день подряд.

В целом по России зафиксировано 42 тыс. 853 случая заражения COVID-19, в том числе за последние сутки 6 тыс. 60.

За весь период выздоровели 3 тыс. 291 человек. Число умерших достигло 361.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области действует режим повышенной готовности, который введен в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 (Coronavirus Disease 2019).

С 31 марта по 30 апреля предусмотрена самоизоляция большинства граждан.

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