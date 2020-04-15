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АКТУАЛЬНО В России зарегистрировано более 24 тыс. случаев заражения коронавирусом, в Пензенской области — 100

В Пензе умерла 50-летняя пациентка с коронавирусом

10:50 | 15.04.2020 | Медицина

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Пенза, 15 апреля 2020. PenzaNews. 50-летняя женщина, заразившаяся новой коронавирусной инфекцией COVID-19 (Coronavirus Disease 2019), умерла в Пензе. Об этом сообщила пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черемушкина в среду, 15 апреля.

В Пензе умерла 50-летняя пациентка с коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В Пензенской области подтверждена смерть пациента от коронавируса. Из жизни ушла женщина [в возрасте] 50 лет», — сказала она.

По словам Дины Черемушкиной, пациентка около двух недель находилась в реанимации на искусственной вентиляции легких.

«У пациентки имелся ряд хронических заболеваний, в том числе астма», — добавила пресс-секретарь губернатора и облправительства.

По состоянию на 15 апреля в Пензенской области зарегистрировано 100 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19 (Coronavirus Disease 2019).

Два пациента с COVID-19 умерли: 75-летний мужчина и 50-летняя женщина.

Выздоровели четыре человека.

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