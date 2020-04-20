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АКТУАЛЬНО В России зарегистрировано более 47 тыс. случаев заражения коронавирусом, в Пензенской области — 165

Стало известно, где в Пензенской области подтверждены новые случаи коронавируса

10:59 | 20.04.2020 | Медицина

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Пенза, 20 апреля 2020. PenzaNews. 25 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 (Coronavirus Disease 2019) подтверждено за последние сутки в городах Пензе, Кузнецке, Сердобске, а также в районах области: в Бессоновском — в Бессоновке и Лопатках, в Городищенском — в рабочем поселке Чаадаевка, в Камешкирском — в селах Русский Камешкир и Мамадыш, а также в Никольском — в Казарке. Об этом сообщила пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черемушкина в понедельник, 20 апреля.

Стало известно, где в Пензенской области подтверждены новые случаи коронавируса. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Пациенты от 17 до 92 лет, один ребенок 4 лет», — уточнила она.

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Дина Черемушкина добавила, что в настоящее время в Пензенской области к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ) подключен один пациент.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по состоянию на 20 апреля в Пензенской области зарегистрировано 165 случаев инфицирования COVID-19.

Случаи заражения новой коронавирусной инфекцией зарегистрированы на территории трех городских округов: в Пензе, Кузнецке и Заречном; а также в 17 районах области из 27-ми — в Белинском, Бессоновском, Городищенском, Земетчинском, Иссинском, Каменском, Камешкирском, Колышлейском, Кузнецком, Лопатинском, Лунинском, Наровчатском, Никольском, Пензенском, Сердобском, Спасском и Шемышейском.

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