В Пензенской области число случаев заражения коронавирусом выросло до 165 Медицина

Пенза, 20 апреля 2020. PenzaNews. Число случаев заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19 (Coronavirus Disease 2019) выросло в Пензенской области со 140 до 165. Об этом свидетельствуют данные коммуникационного центра при правительстве России.

Фото: Стопкоронавирус.рф

За последние сутки диагноз подтвержден у 25 человек.

За весь период в регионе скончались пятеро пациентов с COVID-19, в том числе гражданин Казахстана.

На сайте Стопкоронавирус.рф, на котором представлена официальная информация о коронавирусе в России, отображаются данные о четверых выздоровевших.

В целом в стране зарегистрировано более 47 тыс. случаев заражения COVID-19, в том числе 4 тыс. 268 — за последние сутки.

Выздоровели 3 тыс. 446 человек, умерли 405.