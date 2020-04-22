Федеральная статистика о числе выздоровевших после коронавируса пензенцев разошлась с региональной Медицина

Пенза, 22 апреля 2020. PenzaNews. Данные о семи пациентах, перенесших новую коронавирусную инфекцию COVID-19 (Coronavirus Disease 2019), которые, по информации правительства Пензенской области, были выписаны 20 и 21 апреля, не учтены в федеральной статистике.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Согласно сведениям, опубликованным 22 апреля на сайте Стопкоронавирус.рф, на котором представлена официальная информация о распространении COVID-19 в России, в целом в стране выздоровели 4 тыс. 420 человек, из них за последние сутки — 547. При этом второй день подряд отображаются данные о шести выздоровевших в Пензенской области пациентах.

Вместе с тем, по информации пресс-службы регионального правительства, еще 20 апреля число выписанных из больницы пациентов достигло девяти человек, а 21-числа увеличилось до 13-ти.

Другие данные статистики по коронавирусу на федеральном и региональном уровнях совпадают. По последним сведениям, в Пензенской области подтверждено 196 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе 16 за последние сутки. За весь период в регионе скончались пятеро пациентов.