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Михаил Перекусихин назвал число очагов распространения коронавируса в Пензенской области

09:10 | 24.04.2020 | Медицина

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Пенза, 24 апреля 2020. PenzaNews. Руководитель управления Роспотребнадзора по Пензенской области Михаил Перекусихин назвал число очагов распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19, выявленных на территории региона.

Михаил Перекусихин назвал число очагов распространения коронавируса в Пензенской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Количество очагов у нас на сегодняшний момент — 96: связанных с различными организациями и учреждениями — восемь; связанных с контактами по общежитию — один, по санаторно-курортным учреждениям — тоже один; остальные — это заражения при контактах по месту жительства, [...] 86 очагов. По ним, естественно, проводятся все необходимые мероприятия», — сказал он, отвечая на вопрос ведущей программы «Город говорит» на телеканале «Россия 24. Пенза» Ирины Заварцевой.

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Михаил Перекусихин отметил, что в структуре заболевших преобладают люди в возрасте 60 лет и старше, их доля в общем объеме составляет 38,2%, а также пациенты 20–49 лет, которых насчитывается 34,5%.

«К сожалению, есть у нас и дети заболевшие. Их количество — семь», — уточнил руководитель регионального управления Роспотребнадзора.

Говоря о бессимптомных зараженных новым коронавирусом, Михаил Перекусихин пояснил, что их доля в Пензенской области составляет примерно 15–17%, в то время как в целом по России показатель выше — 45%.

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