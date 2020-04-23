В Пензенской области число случаев заражения коронавирусом выросло до 211 Медицина

Пенза, 23 апреля 2020. PenzaNews. Число случаев заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19 (Coronavirus Disease 2019) выросло в Пензенской области со 196 до 211. Об этом свидетельствуют данные коммуникационного центра при правительстве России.

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За последние сутки диагноз подтвержден у 15 человек.

По состоянию на 10.35 четверга, 23 апреля, в Пензенской области зарегистрировано пять летальных случаев. По-прежнему учтена информация о шести выздоровевших жителях региона, в то время как в пресс-службе областного правительства еще 21 апреля сообщили о 13 выписанных пациентах.

В целом в стране зарегистрировано 62 тыс. 773 случая заражения COVID-19, в том числе 4 тыс. 774 — за последние сутки.

Число выздоровевших увеличилось до 4 тыс. 891 человека. Умерли 555 пациентов.