В Пензенской области подтверждено шесть новых случаев заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 26 апреля 2020. PenzaNews. Шесть случаев заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19 подтверждено в Пензенской области за последние сутки, их общее число достигло 261. Об этом сообщила пресс-секретарь губернатора и правительства региона Дина Черемушкина в воскресенье, 26 апреля.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Пациенты от 48 до 86 лет», — уточнила она.

Дина Черемушкина добавила, что география распространения коронавируса расширилась: новые случаи зарегистрированы в Пензе, Сосновке, в Земетчинском районе — в селе Раево, а также в Малосердобинском районе — в селе Ключи.

Таким образом, случаи заражения новой коронавирусной инфекцией зафиксированы в трех городских округах — в Пензе, Кузнецке и Заречном, а также в 24 районах области из 27 — Бековском, Белинском, Бессоновском, Вадинском, Городищенском, Земетчинском, Иссинском, Каменском, Камешкирском, Колышлейском, Кузнецком, Лопатинском, Лунинском, Малосердобинском, Мокшанском, Наровчатском, Нижнеломовском, Никольском, Пачелмском, Пензенском, Сердобском, Спасском, Тамалинском и Шемышейском.

По данным коммуникационного центра при правительстве России, по состоянию на 25 апреля в Пензенской области выздоровели 30 пациентов; по информации регионального правительства — 48. Число умерших пациентов с коронавирусом достигло в регионе шести человек.