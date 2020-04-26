EN
18:03:27 Воскресенье, 26 апреля
Коронавирус Дольщики Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Опросы Рейтинги Угадай, кто на фото!
АКТУАЛЬНО В Пензенской области подтвержден 261 случай заражения коронавирусом, 6 человек умерли, около 60 пациентов выписаны

В Пензенской области подтверждено шесть новых случаев заражения коронавирусом

11:11 | 26.04.2020 | Медицина

Печать

Пенза, 26 апреля 2020. PenzaNews. Шесть случаев заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19 подтверждено в Пензенской области за последние сутки, их общее число достигло 261. Об этом сообщила пресс-секретарь губернатора и правительства региона Дина Черемушкина в воскресенье, 26 апреля.

В Пензенской области подтверждено шесть новых случаев заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Пациенты от 48 до 86 лет», — уточнила она.

Дина Черемушкина добавила, что география распространения коронавируса расширилась: новые случаи зарегистрированы в Пензе, Сосновке, в Земетчинском районе — в селе Раево, а также в Малосердобинском районе — в селе Ключи.

Таким образом, случаи заражения новой коронавирусной инфекцией зафиксированы в трех городских округах — в Пензе, Кузнецке и Заречном, а также в 24 районах области из 27 — Бековском, Белинском, Бессоновском, Вадинском, Городищенском, Земетчинском, Иссинском, Каменском, Камешкирском, Колышлейском, Кузнецком, Лопатинском, Лунинском, Малосердобинском, Мокшанском, Наровчатском, Нижнеломовском, Никольском, Пачелмском, Пензенском, Сердобском, Спасском, Тамалинском и Шемышейском.

По данным коммуникационного центра при правительстве России, по состоянию на 25 апреля в Пензенской области выздоровели 30 пациентов; по информации регионального правительства — 48. Число умерших пациентов с коронавирусом достигло в регионе шести человек.

Новости партнеров
Читайте также
Продлено время работы горячей линии пензенского Минтруда В Пензенской области число умерших пациентов с коронавирусом достигло шести человек
Житель Пензы стал жертвой мошенничества при покупке аэрозольных респираторов В Колышлейском районе погиб мотоциклист
Николай Цуканов умер на 81-м году жизни В Пензе бывший сотрудник колонии №5 осужден за взяточничество
Все новости
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама
Advertisement