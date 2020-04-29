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Стало известно, где в Пензенской области подтверждены новые случаи коронавируса

12:19 | 29.04.2020 | Медицина

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Пенза, 29 апреля 2020. PenzaNews. 19 из 42 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19, подтвержденных в Пензенской области за последние сутки, зарегистрировано в Пензе. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой правительства региона в среду, 29 апреля.

Стало известно, где в Пензенской области подтверждены новые случаи коронавируса. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«География новых случаев и количество по муниципальным образованиям: Пенза — 19, Пензенский район — 4, Бессоновский район — 3, Шемышейский район — 1, Городищенский район — 3, Каменский район — 3, Лопатинский район — 2, Иссинский район — 1, Белинский район — 2, Башмаковский район — 1, Пачелмский район — 1, Никольский район — 1, Колышлейский район — 1», — уточняется в тексте.

В нем добавляется, что среди инфицированных — трое детей: в возрасте трех месяцев, одного года и 6 лет.

«Возраст остальных — от 20 до 88 лет», — отмечается в сообщении.

По данным коммуникационного центра при правительстве России, по состоянию на 10.45 среды, 29 апреля, в Пензенской области зарегистрировано 364 случая заражения новой коронавирусной инфекцией.

В регионе выздоровели 96 человек. Умерли семеро пациентов.

В настоящее время больными числятся 261 человек с COVID-19.

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