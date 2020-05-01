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АКТУАЛЬНО В Пензенской области зарегистрировано 448 случаев заражения коронавирусом, 132 человека выздоровели, семеро умерли

В Пензенской области за сутки подтверждено более 40 случаев заражения коронавирусом

10:44 | 01.05.2020 | Медицина

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Пенза, 1 мая 2020. PenzaNews. Более 40 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией подтверждено в Пензенской области за последние сутки; выписаны 16 пациентов, перенесших COVID-19. Об этом свидетельствуют данные коммуникационного центра при правительстве России.

В Пензенской области за сутки подтверждено более 40 случаев заражения коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По состоянию на 10.35 пятницы, 1 мая, всего в регионе зарегистрировано 448 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 132 человека, семеро умерли.

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В настоящее время в Пензенской области больными числятся 309 человек с COVID-19.

В России число случаев заражения новой коронавирусной инфекцией достигло 114 тыс. 431, за последние сутки подтвержден диагноз 7 тыс. 933 человек.

За весь период в стране выздоровели 13 тыс. 220 человек, в том числе 1 тыс. 601 — за последние сутки.

Умерли 1 тыс. 169 пациентов, за день в России скончались 96 человек.

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