Основные ограничения из-за коронавируса в Пензенской области продлены по 11 мая Общество

Пенза, 30 апреля 2020. PenzaNews. Основные ограничения, ранее введенные в Пензенской области в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 на период по 30 апреля, продлены по 11 мая. Соответствующие изменения внесены в постановление губернатора №27 от 16 марта «О введении режима повышенной готовности на территории Пензенской области».

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Согласно тексту документа, продолжит действовать запрет на проведение спортивных, зрелищных, публичных и иных массовых мероприятий.

По-прежнему будет приостановлена деятельность организаций общественного питания, за исключением обслуживания на вынос и доставки заказов. Также ограничение не распространяется на компании, которые осуществляют организацию питания для сотрудников предприятий, продолжающих свою работу.

Кроме того, пока не будут функционировать розничные рынки, ярмарки и торговые центры по продаже непродовольственной группы товаров, за исключением находящихся в них детских магазинов, организаций по продаже товаров первой необходимости, аптек, оптик и салонов связи.

Продлено действие пункта 3.10, в соответствии с которым граждане в возрасте старше 65 лет и лица, имеющие перечисленные в специальном перечне заболевания, обязаны соблюдать режим самоизоляции. Он должен быть обеспечен по месту проживания данных граждан либо в иных помещениях, в том числе в жилых и садовых домах.

По 11 мая будет приостановлена деятельность салонов красоты, косметических, SPA- и массажных салонов, соляриев, бань, саун и иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие граждан.

Вместе с тем парикмахерским предоставлена возможность возобновить свою работу с 1 мая при условии соблюдения ряда требований, включая обслуживание клиентов только по предварительной записи, обеспечение нахождения в зале не более одного посетителя, использование средств защиты и проведение дезинфекции.

Согласно тексту документа, жители, как и раньше, должны соблюдать дистанцию до других граждан не менее полутора метров. При этом теперь все обязаны носить лицевые маски, в том числе в общественных местах, в транспорте, при посещении организаций и учреждений.

В соответствии с постановлением, по 11 мая продлен режим всеобщей самоизоляции. Случаи, в которых он может быть нарушен, остались прежними. Наряду с этим разрешено работать сотрудникам компаний, осуществляющих капитальный ремонт многоквартирных домов.

За собственниками жилых помещений и садовых домов, сдающими их в аренду или предоставляющими в безвозмездное пользование гражданам, прибывающим из других регионов, сохраняется обязанность информировать об этом управление Роспотребнадзора по Пензенской области.

В регионе по-прежнему будет запрещено свободное посещение кладбищ и культовых учреждений.

Министерство образования региона должно совместно с местными властями организовать работу дежурных групп для присмотра и ухода за детьми дошкольного возраста и учащихся 1 –4 классов.

Управлению транспорта Пензенской области во взаимодействии с органами местного самоуправления поручено организовать пассажирские перевозки на дачных маршрутах с соблюдением санитарно-профилактических мер.

Постановление №27 дополнено новым пунктом 23. В нем говорится, что возможность проезда к местам ведения садоводства и огородничества для собственных нужд и обратно осуществляется гражданами на автомобиле лично либо с проживающими совместно с ними родственниками. Также они могут воспользоваться дачными автобусами. На садовых участках жители должны, в частности, избегать контактов с соседями и другими людьми, проводить дезинфекцию и использовать только одноразовую посуду.

В перечень непродовольственных товаров первой необходимости теперь включены садово-огородная техника и инвентарь, запчасти и аксессуары для нее, семена, саженцы, рассада, удобрения, средства защиты от насекомых и грызунов.