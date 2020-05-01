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АКТУАЛЬНО В Пензенской области зарегистрировано 448 случаев заражения коронавирусом, 132 человека выздоровели, семеро умерли

В Пензенской области на коронавирус проверили около 33 тыс. человек

13:43 | 01.05.2020 | Медицина

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Пенза, 1 мая 2020. PenzaNews. Около 33 тыс. человек проверены в Пензенской области на новую коронавирусную инфекцию COVID-19. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального правительства в пятницу, 1 мая.

В Пензенской области на коронавирус проверили около 33 тыс. человек. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В вирусологической лаборатории ФБУЗ «ЦГЭ в Пензенской области» обследовано 18 тыс. 346 человек, [проведено] 19 тыс. 138 исследований», — поясняется в тексте.

В нем добавляется, что в лабораториях лечебной сети на коронавирус проверили 14 тыс. 318 человек, сделано 15 тыс. 250 тестов.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по состоянию на 10.35 пятницы, 1 мая, в Пензенской области зарегистрировано 448 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, выздоровели 132 человека, семеро умерли.

Больными числятся 309 человек с COVID-19.

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