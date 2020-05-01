В Кузнецке коронавирус подтвержден у 13 человек — мэрия Медицина

Кузнецк, 1 мая 2020. PenzaNews. 13 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19 подтверждено в Кузнецке Пензенской области по состоянию на 1 мая. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой городской администрации.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Все заболевшие проходят лечение в Пензе», — уточняется в тексте.

В нем добавляется, что на карантине в Кузнецке находятся 10 человек.

«Обследовано на наличие COVID-19 более 1,7 тыс. жителей города», — поясняется в сообщении.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по состоянию на 10.35 пятницы, 1 мая, в Пензенской области зарегистрировано 448 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, выздоровели 132 человека, семеро умерли. Больными числятся 309 человек с COVID-19.