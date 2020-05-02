Названы районы Пензенской области с новыми случаями заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 2 мая 2020. PenzaNews. 33 новых случая заражения COVID-19 зарегистрировано в Пензенской области за последние сутки, из них 20 — в Пензе, три — в Шемышейском районе, по одному — в Пензенском, Тамалинском, Белинском, Кузнецком, Нижнеломовском, Городищенском, Никольском, Каменском и Сердобском, а также коронавирусная инфекция подтверждена у жителя Самарской области. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального правительства.

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«Один подросток 16 лет, остальные — пациенты от 19 лет до 81 года», — уточняется в тексте.

В нем добавляется, что в настоящее время медработники наблюдают за состоянием 2 тыс. 881 человека, за весь период сняты с наблюдения 7 тыс. 277 граждан.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по состоянию на 11.35 субботы, 2 мая, в Пензенской области зарегистрирован 481 случай заражения новой коронавирусной инфекцией, 148 человек выздоровели, умерли семеро пациентов.