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Из Пензы в Мокшан переведены 46 пациентов с коронавирусом

17:42 | 03.05.2020 | Медицина

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Городище, 3 мая 2020. PenzaNews. 46 пациентов с новой коронавирусной инфекцией COVID-19 переведены из пензенского областного клинического центра специализированных видов медицинской помощи в мокшанскую районную больницу в воскресенье, 3 мая. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Александр Никишин.

Из Пензы в Мокшан переведены 46 пациентов с коронавирусом. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Кроме того, уже 49 пациентов с легкими формами COVID-19 лечатся на дому там, где позволяют условия, по типу дневного стационара, который курирует инфекционная больница», — проинформировал он губернатора Ивана Белозерцева в ходе посещения городищенской районной больницы.

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По словам министра, во всех межрайонных больницах — в Кузнецке, Каменке, Нижнем Ломове и Сердобске — отделения заполнены пациентами с пневмониями средней и легкой степени тяжести, в Никольске развернуты койки для разгрузки кузнецкого направления, в Колышлее — для снижения нагрузки на сердобское.

Изолированно с пневмониями будут работать две больницы — башмаковская и земетчинская, по каменскому району в режиме «COVID-19» переведена больница в Белинском, сообщает пресс-служба облправительства.

Ранее алгоритм действий медработников при наличии у жителя какого-либо района Пензенской области симптомов новой коронавирусной инфекции COVID-19 предусматривал его госпитализацию в одну из больниц Пензы, оказывающих помощь пациентам данного профиля.

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