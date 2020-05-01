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В межрайонных больницах Пензенской области развернут дополнительные инфекционные койки

13:28 | 01.05.2020 | Медицина

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Пенза, 1 мая 2020. PenzaNews. Дополнительные койки инфекционного профиля будут развернуты в межрайонных больницах Пензенской области с целью снижения нагрузки на расположенные в Пензе учреждения здравоохранения, задействованные в оказании медпомощи пациентам в условиях распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом сообщил министр здравоохранения региона Александр Никишин.

В межрайонных больницах Пензенской области развернут дополнительные инфекционные койки. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Во всех межрайонных центрах дополнительно открываются инфекционные отделения», — сказал он, отвечая на вопрос ведущей программы «Город говорит» на телеканале «Россия 24. Пенза» Инессы Романовой.

Александр Никишин добавил, что рассматривается возможность привлечения межрайонных больниц к работе с пациентами инфекционного профиля, чтобы не везти нуждающегося в госпитализации человека, например, из Кузнеца в Пензу, а оказывать ему помощь на месте.

«Конечно, это позволит нам в значительной степени разгрузить [больницы в Пензе] и уйти от тех негативных факторов, когда пациент попадает — кратковременно попадает — в коридоры, пока не освободится место в палате», — пояснил министр.

Он в очередной раз призвал жителей Пензенской области соблюдать меры предосторожности и беречь свое здоровье.

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«Лучше находиться дома и делать селфи в прекрасных домашних условиях, [...] чем делать селфи в лечебных учреждениях, которые перенапряжены в настоящий момент», — отметил глава Минздрава Пензенской области.

Александр Никишин уточнил, что в регионе четыре медучреждения — горбольница №4, госпиталь для ветеранов войн, больницы в Терновке и в Бессоновке — работают как сортировочные площадки: туда поступают все нуждающиеся в госпитализации пациенты с респираторными симптомами, у которых берут анализ на коронавирус, измеряют насыщенность крови кислородом и проводят компьютерную томографию (КТ), после чего врачи принимают решение о перенаправлении больного в тот или иной стационар на лечение в зависимости от тяжести его состояния.

По словам министра, в настоящее время в Пензенской области в рамках борьбы с COVID-19 развернуто 1 тыс. 458 коек, при этом в ближайшее время их количество планируется увеличить еще на 200–240.

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