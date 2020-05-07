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АКТУАЛЬНО В Пензенской области зарегистрировано 635 случаев заражения коронавирусом, 217 человек выздоровели, 8 пациентов умерли

Случаи заражения коронавирусом подтверждены во всех 27 районах Пензенской области

11:30 | 07.05.2020 | Медицина

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Пенза, 7 мая 2020. PenzaNews. Случаи заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19 официально подтверждены во всех 27 районах Пензенской области. Это следует из сообщения, распространенного пресс-службой регионального правительства в четверг, 7 мая.

Случаи заражения коронавирусом подтверждены во всех 27 районах Пензенской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем говорится о том, что за последние сутки зарегистрировано более 30 новых случаев инфицирования COVID-19, в том числе один — в Неверкинском районе, где до этого не было заразившихся.

«Новых выявленных случаев — 34. Пациенты от 18 до 85 лет. География: Пенза — 17 [случаев заражения], Бессоновский район — пять, Малосердобинский район — один, Каменский район — два, Сердобский район — один, Городищенский район — два, Лунинский район — два, Кузнецкий район — один, Сосновоборский район — один, Мокшанский район — один, Неверкинский район — один», — уточняется в тексте.

В нем отмечается, что количество граждан, находящихся под медицинским наблюдением, выросло до 3 тыс. 210 человек.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по состоянию на 10.45 четверга, 7 мая, в Пензенской области зарегистрировано 635 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. 217 человек выздоровели. Восемь пациентов умерли. Больными в настоящее время числятся 410 человек.

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