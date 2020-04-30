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Составлена карта распространения коронавируса в Пензенской области

09:10 | 30.04.2020 | Общество

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Пенза, 30 апреля 2020. PenzaNews. Пресс-секретарь губернатора и правительства Пензенской области Дина Черемушкина разместила в своем Telegram-канале ссылку на карту распространения COVID-19, на которой отмечены расположенные на территории региона города и районы с числом случаев заражения новой коронавирусной инфекцией.

Составлена карта распространения коронавируса в Пензенской области. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Предполагается, что данные будут обновляться ежедневно.

По состоянию на среду, 29 апреля, на карте представлены сведения о 364 случаях заражения коронавирусом. Из них в Пензе зафиксировано 227, в Заречном — 15, в Кузнецке — 8, в Пензенском и Бессоновском районах — по 16, в Белинском — 9, в Лопатинском, Каменском и Городищенском — 7, в Шемышейском — 6, в Сердобском — 5, в Камешкирском, Колышлейском и Никольском — по 4, в Тамалинском, Земетчинском, Мокшанском, Лунинском и Спасском — по 3, в Башмаковском, Иссинском, Кузнецком, Малосердобинском, Нижнеломовском и Пачелмском — по 2, в Бековском и Наровчатском — по 1.

Таким образом, на карте отмечены три городских округа и 24 района области из 27-ми.

Исключение составили Неверкинский и Сосновоборский, в которых, согласно ежедневно публикуемой информации, случаев заражения COVID-19 не зарегистрировано, а также Вадинский, где ранее был подтвержден факт инфицирования коронавирусом.

«Карта сделана на основе окончательной сбойки РПН [Роспотребнадзора]. Я опираюсь именно на их статистику. Есть случаи, когда прописка — район, а место проживания — Пенза. Поскольку очаги здесь будут, то в карте это будет Пенза», — сообщила ИА «PenzaNews» Дина Черемушкина, комментируя расхождение данных.

В свою очередь пресс-секретарь управления Роспотребнадзора по Пензенской области Вера Быкова в ответ на просьбу пояснить, соответствует ли представленная на карте информация данным ведомства, уточнила, что в Вадинском районе зарегистрирован один случай заражения новой коронавирусной инфекцией.

«В Неверкинском и Сосновоборском пока нет», — отметила собеседница агентства.

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