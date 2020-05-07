Эпидситуация по коронавирусу в Пензенской области оценивается как неблагополучная Медицина

Пенза, 7 мая 2020. PenzaNews. Эпидситуация по новой коронавирусной инфекции COVID-19 оценивается в Пензенской области как неблагополучная. Об этом сообщил руководитель регионального управления Роспотребнадзора Михаил Перекусихин.

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«Уровень заболеваемости составляет 43,6 на 100 тыс. населения. По количеству выявленных случаев заболевания область находится на 47 месте в Российской Федерации», — сказал он в ходе совещания с главами администраций городских округов и муниципальных районов, состоявшегося в режиме видеоконференции в четверг, 7 мая.

Михаил Перекусихин добавил, что более половины случаев инфицирования зафиксированы в Пензе.

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«В течение последних двух недель отмечается активное распространение заболевания в районах области. Наиболее пораженными муниципальными образованиями региона, кроме города Пензы, [являются] Бессоновский, Белинский, Шемышейский, Лопатинский и Малосердобинский районы, имеющие наибольший показатель заболеваемости на 100 тыс. населения. По абсолютному количеству зарегистрированных случаев также неблагополучны Каменский, Пензенский и Городищенский районы», — пояснил он.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по состоянию на 7 мая в Пензенской области зарегистрировано 635 случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 217 человек. За весь период умерли восемь пациентов.

Случаи инфицирования COVID-19 подтверждены во всех 27 районах области.