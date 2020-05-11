В Пензенской области коронавирусом заразился двухлетний ребенок Медицина

Пенза, 11 мая 2020. PenzaNews. Двухлетний ребенок заразился новой коронавирусной инфекцией COVID-19 в Пензенской области. Об этом говорится в сообщении, распространенном пресс-службой регионального правительства в понедельник, 11 мая.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

В нем добавляется, что возраст остальных 37 граждан, у которых диагноз подтвержден за последние сутки, составляет от 18 до 92 лет.

«География: Пенза — 16 [случаев заражения COVID-19], Лунинский район — один, Спасский район — один, Городищенский район — восемь, Пачелмский район — один, Тамалинский район — один, Наровчатский район — один, Кузнецк — один, Башмаковский район — два, Пензенский район — один, Нижнеломовский район — два, Мокшанский район — один, Сосновоборский район — один, Шемышейский район — один», — уточняется в тексте.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по состоянию на 10.35 понедельника, 11 мая, в Пензенской области зарегистрировано 802 случая заражения COVID-19. Общее количество выздоровевших — 402 человека. За весь период умерли 10 пациентов.