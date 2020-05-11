В Пензенской области подтверждено 38 новых случаев заражения коронавирусом Медицина

Пенза, 11 мая 2020. PenzaNews. 38 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19 подтверждено в Пензенской области за последние сутки. Об этом свидетельствуют данные коммуникационного центра при правительстве России.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

По состоянию на 10.35 понедельника, 11 мая, всего в регионе зарегистрировано 802 случая заражения COVID-19. Общее количество выздоровевших — 402 человека, в том числе 52 выписаны за последние сутки. За весь период умерли 10 пациентов. Больными в настоящее время числятся 390 человек.

Читайте также

В Пензенской области число умерших пациентов с коронавирусом достигло десяти человек

В России зафиксировано 221 тыс. 344 случая заражения новой коронавирусной инфекцией, в том числе за последние сутки подтвержден диагноз у 11 тыс. 656 человек.

Общее количество выздоровевших — 39 тыс. 801 человек, из них за последние сутки поправились 5 тыс. 495.

Количество умерших превысило 2 тыс. человек, за сутки скончались 94 пациента.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

С 31 марта предусмотрена самоизоляция граждан.

С 30 апреля жители региона должны носить маски в общественных местах, в том числе в транспорте.