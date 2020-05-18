EN
21:40:24 Понедельник, 18 мая
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!
АКТУАЛЬНО В Пензенской области зафиксировано 1 тыс. 172 случая заражения коронавирусом, 788 человек выздоровели, 11 пациентов умерли

В пензенском Минздраве выразили соболезнования родным умершей медсестры

09:00 | 18.05.2020 | Медицина

Печать

Пенза, 18 мая 2020. PenzaNews. Представители министерства здравоохранения Пензенской области выразили соболезнования родным и близким скоропостижно скончавшейся медицинской сестры филиала №4 городской поликлиники Ассии Матуриной.

В пензенском Минздраве выразили соболезнования родным умершей медсестры. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«За годы работы Асия Измаиловна зарекомендовала себя грамотным специалистом. Ее отличали исключительное трудолюбие, исполнительность, профессионализм, внимательное отношение к пациентам», — отмечается в некрологе.

В нем уточняется, что Асия Матурина умерла 15 мая. При этом причина смерти не уточняется.

Читайте также

После смерти фельдшера в Пензенской области проверят обеспечение врачей средствами защиты

Матурина Асия Измаиловна родилась в Неверкинском районе Пензенской области 10 мая 1962 года.

В 1983 году окончила пензенское медицинское училище.

В 1984 году начала трудовую деятельность в качестве заведующей бакшеевским фельдшерско-акушерским пунктом в Бессоновском районе.

С 1985 по 2004 годы работала в системе здравоохранения Самарской области.

В 2004 году вернулась в Пензенскую область и начала трудиться участковой медицинской сестрой в поликлинике городской больницы №2.

После реорганизации и создания в Пензе единой городской поликлиники продолжила работать медицинской сестрой врача общей практики.

Ее общий стаж составлял около 37 лет. Асия Матурина имела высшую квалификационную категорию по специальности «Общая практика».

Блог предпринимателя
YouTube
Новости партнеров
Читайте также
В Пензенской области все субъекты МСП пострадали от коронавируса — губернатор Руководитель пензенского УФАС прокомментировала ситуацию с ценами на маски
В Пензенской области доначислили выплаты медработникам В Пензе четверо мужчин обвиняются в вымогательстве денег у проституток
«Последний звонок» в школах Пензенской области пройдет в онлайн-формате В Пензенской области подготовлено 27 пунктов сдачи ЕГЭ
Все новости
Блог предпринимателя
YouTube
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама