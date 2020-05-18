В пензенском Минздраве выразили соболезнования родным умершей медсестры Медицина

Пенза, 18 мая 2020. PenzaNews. Представители министерства здравоохранения Пензенской области выразили соболезнования родным и близким скоропостижно скончавшейся медицинской сестры филиала №4 городской поликлиники Ассии Матуриной.

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«За годы работы Асия Измаиловна зарекомендовала себя грамотным специалистом. Ее отличали исключительное трудолюбие, исполнительность, профессионализм, внимательное отношение к пациентам», — отмечается в некрологе.

В нем уточняется, что Асия Матурина умерла 15 мая. При этом причина смерти не уточняется.

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Матурина Асия Измаиловна родилась в Неверкинском районе Пензенской области 10 мая 1962 года.

В 1983 году окончила пензенское медицинское училище.

В 1984 году начала трудовую деятельность в качестве заведующей бакшеевским фельдшерско-акушерским пунктом в Бессоновском районе.

С 1985 по 2004 годы работала в системе здравоохранения Самарской области.

В 2004 году вернулась в Пензенскую область и начала трудиться участковой медицинской сестрой в поликлинике городской больницы №2.

После реорганизации и создания в Пензе единой городской поликлиники продолжила работать медицинской сестрой врача общей практики.

Ее общий стаж составлял около 37 лет. Асия Матурина имела высшую квалификационную категорию по специальности «Общая практика».