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После смерти фельдшера в Пензенской области проверят обеспечение врачей средствами защиты

10:45 | 05.05.2020 | Медицина

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Пенза, 5 мая 2020. PenzaNews. Масштабная проверка обеспеченности медицинских работников средствами индивидуальной защиты будет проведена в Пензенской области после смерти фельдшера станции скорой помощи от пневмонии. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

После смерти фельдшера в Пензенской области проверят обеспечение врачей средствами защиты. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Только что узнал о том, что ушла из жизни от пневмонии фельдшер станции скорой медицинской помощи. Погиб медицинский работник, это трагедия. Об этом больно думать и очень трудно говорить», — написал глава региона в Instagram.

Он добавил, что медперсонал сегодня «на войне, на передовой».

«По обеспечению медиков средствами защиты на станции скорой помощи и не только там, но и в других больницах, будет проведена масштабная проверка. Если будут выявлены какие-либо факты нарушений в части обеспечения санитарно-эпидемиологических норм, виновных накажу по всей строгости, главных врачей уволю. Никакие прошлые заслуги в расчет брать не буду», — подчеркнул Иван Белозерцев.

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Губернатор выразил соболезнования родным и близким умершего фельдшера.

«Конечно, мы окажем семье материальную помощь в этой тяжелой ситуации», — пообещал он.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», с 16 марта 2020 года в Пензенской области введен режим повышенной готовности в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

С 31 марта по 11 мая предусмотрена самоизоляция граждан.

С 1 мая разрешены поездки на дачные участки. Жители региона должны носить маски в общественных местах, в том числе в транспорте, и соблюдать дистанцию до других граждан не менее полутора метров.

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