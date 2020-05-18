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АКТУАЛЬНО В Пензенской области зафиксировано 1 тыс. 172 случая заражения коронавирусом, 788 человек выздоровели, 11 пациентов умерли

В стационарах Пензенской области более 2,2 тыс. человек проходят лечение от пневмонии

09:21 | 18.05.2020 | Медицина

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Пенза, 18 мая 2020. PenzaNews. Более 2,2 тыс. человек проходят лечение от пневмонии в стационарах Пензенской области по состоянию на понедельник, 18 мая. Об этом сообщила и.о. министра здравоохранения региона Оксана Чижова.

В стационарах Пензенской области более 2,2 тыс. человек проходят лечение от пневмонии. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По Пензенской области зарегистрировано 1 тыс. 101 случай коронавирусной инфекции, из них 777 человек мы уже выписали [в связи] с выздоровлением. Зарегистрировано у нас 11 летальных исходов. На сегодня вот за сутки у нас было госпитализировано 155 человек с пневмониями. На стадии лечения на сегодняшний день находятся 2 тыс. 212 человек», — сказала она в ходе совещания, организованного в режиме видеоконференции.

Оксана Чижова добавила, что под медицинским наблюдением остаются 4 тыс. 302 человека.

«Из них 4 тыс. 283 — это по контакту с заболевшими», — уточнила она.

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