В стационарах Пензенской области более 2,2 тыс. человек проходят лечение от пневмонии Медицина

Пенза, 18 мая 2020. PenzaNews. Более 2,2 тыс. человек проходят лечение от пневмонии в стационарах Пензенской области по состоянию на понедельник, 18 мая. Об этом сообщила и.о. министра здравоохранения региона Оксана Чижова.

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«По Пензенской области зарегистрировано 1 тыс. 101 случай коронавирусной инфекции, из них 777 человек мы уже выписали [в связи] с выздоровлением. Зарегистрировано у нас 11 летальных исходов. На сегодня вот за сутки у нас было госпитализировано 155 человек с пневмониями. На стадии лечения на сегодняшний день находятся 2 тыс. 212 человек», — сказала она в ходе совещания, организованного в режиме видеоконференции.

Оксана Чижова добавила, что под медицинским наблюдением остаются 4 тыс. 302 человека.

«Из них 4 тыс. 283 — это по контакту с заболевшими», — уточнила она.