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АКТУАЛЬНО В Пензенской области зафиксировано 1 тыс. 172 случая заражения коронавирусом, 788 человек выздоровели, 11 пациентов умерли

В Пензенской области число заразившихся коронавирусом медработников достигло 78

09:36 | 18.05.2020 | Медицина

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Пенза, 18 мая 2020. PenzaNews. Число медицинских работников, заразившихся новой коронавирусной инфекцией COVID-19, достигло в Пензенской области 78 человек. Об этом сообщила и.о. министра здравоохранения региона Оксана Чижова.

В Пензенской области число заразившихся коронавирусом медработников достигло 78. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«По состоянию на 11 мая у нас было подтверждено лабораторно 78 случаев заболевания коронавирусной инфекцией медицинских работников», — сказала она в ходе совещания, состоявшегося в режиме видеоконференции в понедельник, 18 мая.

Оксана Чижова уточнила, что большинство медработников выписаны в связи с выздоровлением.

«32 человека находятся на стационарном лечении», — добавила она.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по состоянию на 17 мая в Пензенской области число подтвержденных случаев заражения коронавирусом выросло до 1 тыс. 101.

777 человек выздоровели. 11 пациентов умерли.

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