EN
21:41:06 Понедельник, 18 мая
Коронавирус Дольщики НКО Бизнес и финансы Здоровье ДТП в Пензе Нацпроекты Строительство Рейтинги Угадай, кто на фото!
АКТУАЛЬНО В Пензенской области зафиксировано 1 тыс. 172 случая заражения коронавирусом, 788 человек выздоровели, 11 пациентов умерли

В Пензенской области переболевших коронавирусом медработников направят на реабилитацию

12:51 | 18.05.2020 | Медицина

Печать

Пенза, 18 мая 2020. PenzaNews. Работники медицинских учреждений Пензенской области, переболевшие новой коронавирусной инфекцией COVID-19, смогут пройти реабилитацию в местных санаториях за счет средств регионального бюджета. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

В Пензенской области переболевших коронавирусом медработников направят на реабилитацию. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Мы на этой неделе запустим этот проект», — сказал он в ходе совещания, состоявшегося в режиме видеоконференции в понедельник, 18 мая.

В свою очередь и.о. министра здравоохранения Пензенской области Оксана Чижова проинформировала главу региона, что на сегодняшний день желание пройти бесплатную реабилитацию изъявили 53 медработника.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по официальным данным, на 11 мая в Пензенской области подтверждено 78 случаев заражения медработников новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Большинство из них выписаны. В стационарах остаются 32 человека.

Блог предпринимателя
YouTube
Новости партнеров
Читайте также
В Пензенской области все субъекты МСП пострадали от коронавируса — губернатор Руководитель пензенского УФАС прокомментировала ситуацию с ценами на маски
В Пензенской области доначислили выплаты медработникам В Пензе четверо мужчин обвиняются в вымогательстве денег у проституток
«Последний звонок» в школах Пензенской области пройдет в онлайн-формате В Пензенской области подготовлено 27 пунктов сдачи ЕГЭ
Все новости
Блог предпринимателя
YouTube
Актуальное

2007–2020 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 18+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама