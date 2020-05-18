В Пензенской области переболевших коронавирусом медработников направят на реабилитацию Медицина

Пенза, 18 мая 2020. PenzaNews. Работники медицинских учреждений Пензенской области, переболевшие новой коронавирусной инфекцией COVID-19, смогут пройти реабилитацию в местных санаториях за счет средств регионального бюджета. Об этом сообщил губернатор Иван Белозерцев.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«Мы на этой неделе запустим этот проект», — сказал он в ходе совещания, состоявшегося в режиме видеоконференции в понедельник, 18 мая.

В свою очередь и.о. министра здравоохранения Пензенской области Оксана Чижова проинформировала главу региона, что на сегодняшний день желание пройти бесплатную реабилитацию изъявили 53 медработника.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», по официальным данным, на 11 мая в Пензенской области подтверждено 78 случаев заражения медработников новой коронавирусной инфекцией COVID-19. Большинство из них выписаны. В стационарах остаются 32 человека.