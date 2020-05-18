В больницах Пензенской области имеется двухнедельный запас средств защиты — Оксана Чижова Медицина

Пенза, 18 мая 2020. PenzaNews. Двухнедельный запас средств индивидуальной защиты (СИЗ) сформирован в больницах Пензенской области. Об этом сообщила и.о. министра здравоохранения региона Оксана Чижова.

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«Министерством здравоохранения Пензенской области проводится ежедневный мониторинг наличия защитных средств во всех медицинских организациях. В настоящее время имеется двухнедельный запас средств индивидуальной защиты, и проводится его пополнение», — сказала она в ходе совещания, состоявшегося в режиме видеоконференции в понедельник, 18 мая.

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Оксана Чижова добавила, что дезинфицирующих средств «тоже достаточно».

«На поликлиническом уровне обслуживание пациентов с температурой, а также лиц, которые контактировали с больными коронавирусной инфекцией, у нас проводится только на дому. Медицинские работники также работают в защитной одежде», — пояснила и.о. министра.

Кроме того, по ее словам, в полном объеме СИЗами обеспечены сотрудники службы скорой помощи.

«Смена защитного костюма проводится после каждого обслуживаемого вызова», — подчеркнула Оксана Чижова, отметив, что после транспортировки больного выполняется дезинфекция машины.