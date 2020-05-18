В Пензенской области доначислили выплаты медработникам Медицина

Пенза, 18 мая 2020. PenzaNews. Доначисление выплат медперсоналу за работу с пациентами, заразившимися новой коронавирусной инфекцией COVID-19, произведено в Пензенской области после получения от Минздрава России разъяснений относительно методики расчета. Об этом сообщила и.о. министра здравоохранения региона Оксана Чижова.

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«Мы практически все сделали правильно с самого начала по выплатам. Мы не считали часы и минуты», — сказала она в ходе совещания, состоявшегося в режиме видеоконференции в понедельник, 18 мая.

Оксана Чижова добавила, что стимулирующие выплаты были назначены медработникам с того дня, как учреждение, в котором они трудятся, подключилось к оказанию помощи пациентам с COVID-19.

По ее словам, после разъяснений Минздрава России для небольшой части медработников суммы пришлось пересчитать.

В свою очередь губернатор Пензенской области Иван Белозерцев добавил, что в общей сложности медперсоналу доначислено около 5 млн. рублей.